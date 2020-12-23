47-летний житель Приморья, осужденный Спасским районным судом за незаконную рубка леса, упорно не желал возмещать государству ущерб, причиненного преступлением — около 500 тысяч рублей. И хотя против него уже было возбуждено исполнительное производство, а судебный пристав разъяснил гражданину последствия неисполнения судебного решения, мужчина не спешил расставаться с деньгами.Тогда судебный пристав назначил неплательщику исполнительский сбор в размере около 35 тысяч рублей, главное наложил арест на пару автомобилей, которые имеются в собственности должника. Когда приморец узнал, что может в ближайшем будущем лишиться Nissan X-Trail и ГАЗ-53 и превратиться в пешехода, он поспешил исполнить все обязательства в полном объеме, в том числе выплатил исполнительский сбор, сообщила пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14