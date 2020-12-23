О том, какая погода ожидает жителей Приморья в дни новогодних праздников, рассказал начальник «Примгидромета» Борис Кубай.По данным метеорологов, антициклон, находящийся сейчас над Северным Ледовитым океаном, день ото дня будет двигаться к северному Китаю. С одной стороны, он будет обеспечивать в Приморье ясную погоду, а с другой — постепенно нагнетать холод.В период с 28 по 31 декабря ночная температура в крае понизится до отметки −30 градусов, а на побережье приблизится к −20 градусам.Сильный ветер добавит ощущение еще более жесткого мороза. При такой синоптической ситуации на акватории Японского моря и Татарского пролива может наблюдаться такое опасное для морских судов быстрое обледенение, сообщил Борис Кубай сайту Примпогода.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14