Во Владивостоке продолжается монтаж новогодней иллюминации городских улиц. С каждым днем праздничного настроения прибавляют все новые гирлянды огней, светодиодные фигуры и надписи.Как сообщает пресс-служба мэрии, иллюминацию уже смонтировали на улицах Алеутской, Светланской, Калинина, Суханова, Уборевича, проспекте 100-летия Владивостока, Океанском проспекте. Так на Алеутской теперь переливаются световые лучи, на Океанском проспекте горят фонарики, на опорах путепровода Второй Речки засияли \\"снежинки\\", а фонарные столбы на Уборевича облюбовали \\"рождественские ангелы\\".Идет монтаж светодиодной гирлянды на надземных пешеходных переходах возле остановок «Парк Победы», «Фирсова», «Молодежная», «Некрасовская», «Гоголя» и «Мариинский театр».Световая надпись «С Новым годом» украсит надземный пешеходный переход рядом с остановкой «Фабрика Заря».Специалисты Дирекции общественных пространств города уже украсили огнями скверы на «Аванграде» и улице Надибаидзе. Скоро праздничная иллюминация загорится в скверах Игнатьева и Жариковском.Завершается монтаж новогоднего городка на центральной площади Владивостока. Там уже засияла праздничными огнями главная елка города.По данным представителей мэрии, в новогодние дни на улицах столицы Приморья будет работать более тысячи световых конструкций.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14