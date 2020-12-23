Пандемия усилила значимость услуг связи и внесла свои коррективы в планы развития мобильных операторов. В текущем году клиенты Tele2 стали потреблять на 20% больше интернет-трафика, чем годом ранее. Чтобы не допустить повышенных нагрузок на сеть, оператор расширил покрытие и увеличили емкость сети там, где это было необходимо. Также 4G-интернет появился в ряде населенных пунктов и зонах отдыха в Приморье.«В 2020 году Tele2 провела масштабные технические работы по развитию сети в Приморье. В результате мы на 30% увеличили число базовых станций LTE по сравнению с прошлым годом – это очень большая работа. В 20-ти населённых пунктах впервые появился наш мобильный интернет. Это совершенно разные поселения – Емар, Подножье, Вострецово, Крутой Яр, Марково, Некруглово, Глуховка, Синельниково-2, Садовое, Сержантово, Мономахово, Веденка, Ракитное, Губерово, Новостройка, Шумное, Староварваровка, Духовское, Витязь, Ключевой. 4G-интернет появился и на территории коттеджных поселков в районе Черной речки и горы Угольной, Токаревского маяка во Владивостоке, в садоводческих товариществах в урочищах Кипарисово, Горное, Тигровая падь Надеждинского района», – рассказал Андрей Шмалев, директор приморского филиала Tele2.По его словам, технические специалисты также улучшили качество связи и расширили покрытие 4G-интернета во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Большом Камне, Дальнегорске, Уссурийске, Лесозаводске, Партизанске, Находке, Дальнереченске. Если говорить о малых населенных пунктах, то модернизация сети проведена в Сергеевке, Пограничном, Барано-Оренбургском, Кокшаровке, Чугуевке, Сибирцево, Кавалерово, Анучино, Кировском, Вольно-Надеждинском, Новом, Черниговке, Екатериновке, Пуциловке, Самарке, Липовцах, Тавричанке, Новонежино и других.Нужно отметить, что поскольку границы были закрыты, приморцы стали больше передвигаться по региону, в том числе в рекреационные зоны. Естественно, оператор не мог обойти их стороной. Так, покрытие LTE появилось в бухтах Бойсмана рядом с селом Рязановка, Витязь, Нерпа и на территории комплекса «Теплое море» в Славянке, Безымянная в Фокино, Прогулочная, Прозрачная и Отрада в Находке, на территории базы отдыха «Штыковские пруды» в Шкотовском районе. Кстати, масштабное техническое развитие помогло Tele2 оперативно устранить все последствия недавнего ЧС, когда на Приморье обрушился ледяной дождь.«Cпециалисты круглосуточно поддерживали работу сети в пострадавших от непогоды населенных пунктах. Мы готовы и к дальнейшему росту трафика, так как люди уже распробовали цифровой образ жизни и тренд на потребление услуг онлайн сохранится после пандемии. Чтобы быть успешным на высококонкурентном телеком-рынке, в первую очередь, мы должны предоставлять качественную и надежную связь там, где она необходима клиенту», – добавил Андрей Шмалев.