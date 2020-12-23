На краевом градостроительном совете во Владивостоке губернатору Приморья представлены концепция театрально-музейного комплекса, а также проекты реконструкции центральной площади краевого центра и парка Минного городка.— В парке появятся новые общественные пространства, велодорожки, зоны отдыха и питания. На центральной площади построят фонтан в виде тора диаметром 24 метра, — рассказал главный архитектор края Александр Котляров.Он также сообщил, что проект парка Минного городка и строительство фонтана на центральной площади Владивостока утверждены с учетом мнения горожан.Губернатор края заметил, что открыть парк Мингородка для горожан нужно к 2023 году.Что касается проекта строительства музейного и театрально-образовательного комплекса на улице Аксаковская, включающего в себя филиалы Мариинского театра, Третьяковской галереи, Высшей школы музыкально-театрального искусства, то было сообщено, что над ним работают архитекторы мирового уровня.— Современное арт-пространство позволит одному помещению трансформироваться под разнообразные выставки и мероприятия. Посещать все три учреждения посетили смогут не выходя на улицу, — отметила президент Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» Наталья Волынская.Как информирует пресс-служба правительства Приморского края, приморские проекты отмечены высокими наградами на престижных конкурсах. Так, на Международном архитектурном фестивале «Зодчество 2020» были отмечены работы автора проекта «Реконструкция Минного городка» и «Развитие набережной Амурского залива» Феликса Машкова, автора проекта жилой комплекс «Острова Елены» Кирилла Солгалова и автора проекта жилого комплекса «Де-Фриз Сити» Андрея Борнякова. Олег Кожемяко наградил авторов почетными грамотами губернатора Приморского края— Наш регион опередил постоянных лидеров — Санкт-Петербург и Республику Татарстан. Отрадно, что авторы проектов живут и работают в нашем городе и делают все, чтобы столица Приморья становилась лучше, — подчеркнул глава региона Олег Кожемяко.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14