Власти Приморья сообщили о возобновлении трансграничных автомобильных перевозок через пункты пропуска «Полтавка» и «Пограничный». Приостановка их работы 11 декабря была связана с ограничениями, введенными в одностороннем порядке КНР, из-за ситуации с коронавирусом.Представители агентства международного сотрудничества Приморского края уточнили, что движение через МАПП «Пограничный» возобновилось 18 декабря. Движение через МАПП «Полтавка» открыли 19 декабря. Сейчас оформляется по 10 машин в каждую сторону ежедневно. Сообщается, что движение через МАПП «Краскино» не прекращалось. Там проходит до 30 автомобилей сутки.— Правительство края находится в постоянном диалоге с органами власти КНР с целью достижения компромисса по вопросу трансграничных автомобильных грузоперевозок. В настоящее время край остается одним из немногих дальневосточных регионов, где продолжают работу автомобильные пункты пропуска через российско-китайскую границу, — отмечают представители ведомства.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14