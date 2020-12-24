16-летняя Елизавета Мажуга из Дальнегорска пропала 10 декабря. Девушка просто вышла из общежития ДИТК и не вернулась. Где находится студентка – никто не знал. Новость о пропаже Лизы дошла до волонтеров «Примпоиска». Они разместили информацию об исчезновении девушки в своем аккаунте в сети.Вместе со снимком Елизаветы активисты опубликовали и приметы девушки. Было указано, что на вид ей 15-16 лет, ее рост 155-160 сантиметров, она среднего телосложения и у нее темные волосы. К сожалению, установить, во что была одета студентка в день пропажи не удалось.Спустя две недели волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Елизаветы завершены. К счастью, повод для этого радостный – девушку нашли живой и невредимой. Активисты благодарят всех неравнодушных горожан за помощь в распространении информации.