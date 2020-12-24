Погода в Приморье сегодня находится во власти фронтальных разделов. Отсюда в регионе облачно, а местами ожидается небольшой снег. По данным портала «Примпогода», дневные температуры воздуха будут в пределах -2 -12 градусов. Ветер западный, северо-западный умеренный, на побережье до сильного.Переменную облачность и без осадков прогнозируют в четверг во Владивостоке. Днем -3 -5 градусов. Ветер северный, северо-западный сильный, утром умеренный до сильного.В Уссурийске сегодня без снега, в городе переменная облачность. Дневные температуры в пределах -5 -7 градусов. Ветер западный, северо-западный умеренный.В Находке переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем 0 -2 градуса. Ветер северо-западный умеренный до сильного, утром умеренный.