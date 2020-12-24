Как и прогнозировали синоптики, минувшей ночью во многих районах края выпал снег. Правда, осадки были не такими интенсивными, чтобы бить тревогу и волноваться о повторении ноябрьских аномалий. Тем не менее, любой снег у жителей Приморья уже давно ассоциируется с коллапсом. Как ни странно, количество осадков и их интенсивность никак не смягчают дорожную обстановку, поэтому даже такие незначительные циклоны могут стать причиной серьезных пробок и аварий.Так, в сети появилось снежное видео, озаглавленное просто и лаконично: «Обстановка по трассе в сторону города». На кадрах под светом ночных фонарей падает снег. Притом, довольно неплохо падает.Пользователи сети ринулись писать комментарии под видео с предупреждением для автомобилистов об опасностях на дорогах. Один из приморцев даже предположил, что с приходом нового циклона в регионе могут объявить новый режим ЧС.