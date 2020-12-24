Корреспонденты «Комсомольской правды — Владивосток» в преддверии Нового года в прямом эфире нашего радио пообщались на самые разнообразные темы с главой администрации краевого центра Олегом Гуменюком. Самым первым вопросом, затронутым в интервью, стал вопрос о ликвидации последствий ледяного дождя, прошедшего в Приморье в ноябре. В частности о затянувшейся уборке льда на улицах столицы края.Мэр Владивостока рассказал, что уже через неделю после окончания выпадения осадков на очистке городских улиц от снега и льда работало до 700 человек каждый день и до 200 человек в ночное время. Однако природа на этот раз покрыла город аномально большим количеством замерзшей воды.— Представляете насколько толстым был покров льда. 35 сантиметров. Местами до 40 доходило. И, как сейчас многие видят, мы экскаватором рубим этот лед там, где остались крупные наледи и вывозим. На технике, которую мы приобретали, я уже рассказывал, ножи выходят из строя. Даже грейдер этот лед не берет, — сообщил мэр Владивостока.Также глава города рассказал о том, что на сегодня, благодаря обращениям горожан к городским властям через социальные сети Интернет, уже удалось очистить от льда около 7 тысяч различных территорий во Владивостоке. И работа продолжается.Полную запись эфира слушайте на сайте radiokp.ru.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14