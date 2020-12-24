В эфире радио \\"Комсомольская правда\\" глава Владивостока Олег Гуменюк рассказал, чем закончилась история с водителем автомобиля Subaru, который в декабре прошлого года устроил дрифт на центральной площади и врезался в светодиодную фигуру мышки на сыре.- Та компания, которая делала мышь, пошла нам на встречу. Там нормальные ребята, они предложили сделать новую мышь и сказали, что сами будут судиться с водителем, - отметил Олег Гуменюк.Он также сказал, что за ходом судебного разбирательства он не следит.Напомним, во Владивостоке водитель Subaru сбил арт-объект «Мышь на сыре». Расходы за изготовление видоизмененной фигуры должен понести виновник происшествия. А это ни много ни мало – 677 тысяч рублей.Полную запись эфира слушайте на сайте radiokp.ru.