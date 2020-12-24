Во время развернутого интервью по итогам года в эфире «КП-Владивосток» мэр столицы Приморья ответил на вопросы журналиста о том, встречался ли он с жителями острова Русский в период ликвидации последствий ноябрьского ледяного дождя и на что жаловались островитяне.— Четыре дня я пробыл на Русском острове. Уходил первым паромом, а возвращался на аварийной машине-грузовике, которая ходила через мост. Это было в двенадцать — час ночи. Естественно, люди жаловались на то, что нет света. Было организовано питание на Русском острове. Термосами возили питание именно в дальние точки (острова — прим. ред.), где небольшое количество людей. Было роздано большое количество газовых баллонов, газовых плиток. Раздавали каждый день. На Поспелово кашу раздавали с утра до вечера (полевые кухни кормили людей гречневой кашей с тушенкой — прим. ред.). И чай, и конфеты были, печенье. Были поставлены палатки, где люди могли зарядить гаджеты свои. <…> Все было для того, чтобы люди почувствовали более комфортно, — рассказал Олег Гуменюк, упомянув о том, что он и сам во время своих визитов «каши наелся вдоволь».Также, по утверждению мэра, паромная переправа на остров была налажена через полтора часа после закрытия Русского моста.После того, как корреспондент «КП» обратил внимание главы города на то, что отключения подачи электроэнергии на островной территории происходят и по сей день, мэр подтвердил, что у энергокомпании, обслуживающей Русский есть проблемы.— Я буквально в воскресение созванивался с руководителем «Оборонэнерго». Есть у нас два района, где отключается свет. Мы будем помогать с нашей компанией ВПЭС (муниципальное предприятие — прим. ред.) и «Оборонэнерго» меняет запасную линию. Я думаю, что проблемы устранятся: мы этот вопрос решим в ближайшее время, — заверил Олег Гуменюк.Полную запись эфира слушайте на сайте radiokp.ru.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14