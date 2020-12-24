МТС запустила горячую линию для звонков Деду Морозу и Снегурочке. Получить поздравление от новогоднего волшебника и его внучки могут абоненты всех операторов.Позвонить главному герою наиважнейшего зимнего праздника можно с любого номера и в любое время.Чтобы услышать поздравление Дедушки Мороза, загадать желание или спеть песенку, абонентам МТС нужно набрать на телефоне короткий номер 0-2021, звонок бесплатный. Клиентам других операторов следует позвонить на номер +7-916-100-2021 – в этом случае разговор тарифицируется как обычный звонок на московский номер.Дед Мороз спросит ваше имя, дождётся ответа и даст своё мудрое напутствие на следующий год. А затем слово возьмёт Снегурочка — у неё тоже есть своё короткое поздравление. Горячая линия Деда Мороза будет работать до 15 января 2021 года.«Впервые подобный подарок жителям Приморья мы сделали 14 лет назад. Тогда только за первые два дня на специально выделенный Деду Морозу номер позвонили около шестидесяти тысяч человек. С тех пор сервис пользуется неизменной популярностью — в прошлом году число звонков увеличилось уже в 10 раз. В этом году разговор с новогодним волшебником, как никогда, актуален — из-за карантинных ограничений отменены многие утренники и очные визиты Деда Мороза. Поэтому мы решили продолжить традицию, выделив волшебнику номер, на который может позвонить любой желающий, чтобы безопасно и просто создать новогоднее настроение», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.