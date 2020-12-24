Полиция разыскала школьников, разбивших украшения на новогодней елке, стоящей на площади приморского села Чугуевка.О том, что кто-то повредил елочные игрушки с елочки на улице Комарова, сообщила правоохранителям 43-летняя местная жительница. Стражи порядка вскоре установили, что «новогодними вандалами» являются трое учеников 5 класса сельской школы.Малолетние правонарушители рассказали, что они забавлялись, сбрасывая с новогоднего дерева игрушки и разбивая их ногами. Кроме того, в нескольких местах ребята разорвали праздничную гирлянду.Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьниками и их законными представителями профилактические беседы. Но этим дело не закончилось. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к ответственности по статье КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».— Школьников поставят на профилактический учет в Комиссии по делам несовершеннолетних, а их родителям предстоит выплата административного штрафа, — прокомментировала события руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14