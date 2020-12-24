Депутаты Законодательного Собрания от партии \\"Единая Россия\\" передали 24 декабря в инфекционные больницы г. Владивостока теплые куртки, согревающие пояса, сладкие наборы, подарки и фрукты.34 теплые куртки вместе с угощениями к праздничному столу переданы врачам выездных бригад КГБУЗ \\"Владивостокская больница №3\\", которая осуществляет лечение амбулаторных пациентов, больных новой коронавирусной инфекцией. Также сладкие наборы и необходимые в работе врачей теплые куртки и согревающие пояса были переданы коллективу «Владивостокской клинической больницы № 4». С апреля это медицинское учреждение работает в режиме многопрофильного инфекционного госпиталя.Необходимо отметить, что работу по оказанию помощи медицинским учреждениям в период распространения коронавируса, оказание поддержки медицинскому персоналу депутаты единороссы осуществляют в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения Приморского края, руководитель которого Анастасия Худченко приняла участие в этой благотворительной акции в больнице N3.\\"Наверное, даже не каждое поколение медработников встречалось с такой сложной ситуацией, в которой сейчас работают наши лечебные учреждения. Этот год войдет в учебники истории медицины, это опыт, который нельзя ничем заменить, нельзя познать теоретически, его только можно прожить отработать. Но мы с самого начала пандемии были не одни, мы чувствуем поддержку и заботу\\", - сказала Анастасия Худченко.\\"В преддверии Нового года мы стараемся сделать все, чтобы работа врачей была максимально облегчена и они чувствовали внимание общества и власти. Поэтому мы сегодня вместе с городской партийной организацией, которую возглавляет депутат Заксобрания Александр Щербаков, посетили крупные медицинские учреждения Владивостока, где лечат больных коронавирусом, и передали партийные подарки. Для нас очень важно, чтобы наши медики могли полностью отдавать себя выполнению своего служебного долга и ни в чем не чувствовали недостатка\\", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.Как заявил Александр Щербаков, это знак нашего внимания к тем, кто находится на переднем рубеже борьбы с коронавирусом.«Мы этой акцией благодарим наших врачей за тот напряженный труд, ту помощь, которую они оказывают. Это поддержка нашим докторам, работающим сегодня в тяжелых условиях. Только госпиталь «Владивостокской клинической больницы № 4» за этот год оказал помощь более 7 тысячам пациентов», - сказал Щербаков.\\"Большое спасибо за подарки, слова поздравлений и поддержку. Приятно осознавать, что мы не остались один на один с этой бедой. К сожалению, тревога за то, каким будет следующий год, остается. Но с такой поддержкой нам все по плечу», - поблагодарила гостей главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая.Добавим, что по поручению секретаря Приморского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Олега Кожемяко члены фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании и Думе г. Владивостока создали фонд поддержки медиков, из средств которого осуществляется необходимая помощь врачам. Так, уже на этой неделе в ковидные госпитали края отправлено 28 единиц электробытовой техники, которой будут оснащены комнаты отдыха для врачей.