Губернатор Приморья Олег Кожемяко в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании Госсовета РФ. По итогам совещания он обозначил приоритетные направления госполитики для региона.Глава края выделил три важнейших направления: доступность и привлекательность дополнительного образования для детей, развитие первичного звена здравоохранения, обеспечение населения доступным жильем и решение вопроса утилизации коммунальных отходов.Кожемяко призвал глав муниципалитетов подумать о том, как сделать допобразование более привлекательным для ребят и менее обременительным для родителей. Что касается здравоохранения, губернатор напомнил, что в городах и районах края запланирован ремонт ряда поликлиник, создание амбулаторно-диагностических центров, закупка оборудования, создание системы цифрового учета. Для решения проблемы с жильем, про мнению главы Приморья, необходимо увеличивать объемы жилищного строительства.— В этом году мы выходим на 600 тысяч квадратных метров жилья, это значительно больше, чем в предыдущие годы. Но этого все равно еще недостаточно, чтобы сбить рост цен. Наша цель на ближайшую перспективу — миллион квадратных метров жилья в год. Это необходимое условие, в том числе, и для сохранения населения региона, — заявил Кожемяко.Также губернатор Приморья уверен, что Владивосток должен в течение следующего года полностью перейти на раздельный сбор твердых отходов. Кроме того, власти усилят работу по созданию сортировочных площадок в каждом районе города.— Они обеспечат сокращение объемов отходов, отправляемых на полигоны, и увеличат переработку мусора, — обозначил глава региона.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14