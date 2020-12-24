В интервью радио \\"Комсомольская правда\\" глава Владивостока рассказал, почему в этом году так и не появились съезды с трассы Седанка-Патрокл в районе Зеленого угла.- Мы прошли экспертизу этого проекта, даже уже был разыгран конкурс. Но, при проекте, как обычно, не все было учтено. Я уже тысячу раз говорил, что наши проектировщики - люди, которые, наверное, не тем занимаются во Владивостоке. Был кусочек земли военного лесничества, где мы не смогли выдать разрешение. Мы обратились к военным, вели долго переговоры и достигли согласия. В январе этот кусочек земли должны нам отдать.Это действительно большая проблема во Владивостоке, когда военные передают землю в собственность, но не снимает ограничения военное лесничество. И мы ничего не можем сделать, приходится собираться и как-то договариваться. Как только этот кусочек земли войдет в состав города, мы выйдем опять на правительство Приморского края просить те средства на строительство первой части развязки в этом микрорайоне, - заявил мэр Владивостока Олег Гуменюк.Полную запись эфира слушайте на сайте radiokp.ru.