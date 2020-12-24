Специалисты Приморской межобластной ветлаборатории нашли в пробах от партии живого камчатского краба весом более 39 тонн нарушения техрегламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности рыбы и рыбной продукции».Производитель из Приморья собирался отправить свой товар на экспорт в КНР и Республику Корея, однако лаборатория обнаружила в крабах бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 60 раз.Это обычно случается, когда сырье и оборудование недостаточно эффективно обрабатывают термически, а также при плохих условиях транспортировки и хранения продукта.Информация о нарушениях внесена в государственные информационные системы в области ветеринарии, отправлена в органы Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов РФ и иные ведомства, а также доведена до владельца продукции для принятия необходимых мер.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14