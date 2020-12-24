Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» полностью завершил программу государственных испытаний и готов войти в состав Тихоокеанского флота. Об этом появилось сообщение на сайте Министерства обороны РФ.Корвет проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе, в июле этого года прибыл во Владивосток, откуда совершил более десятка выходов в море для испытаний систем, механизмов и корабельного оружия.Как сообщается, были проведены стрельбы из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 калибра 100 мм, шестиствольной артустановки АК-630. Корабль успешно сбил артиллерией крылатую ракету, подавил береговые цели, имитирующие технику и укрепления условного противника, вел огонь по буксируемому морскому щиту. Кроме того выполнен пуск по надводной цели противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран», отрабатывалась постановка электронных помех, проведены испытания бортового авиационного комплекса.Завтра, 25 декабря, во Владивостоке на новом корвете пройдет церемония первого подъема военно-морского флага.СПРАВКА:«Алдар Цыденжапов» — третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380, который пополнит ТОФ. Корвет назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый», за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14