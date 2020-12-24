Мужчина, которого машина скорой помощи перевозила в больницу Дальнереченска, выпал на ходу из автомобиля и погиб.По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, инцидент произошел днем 21 декабря в районе села Сретенка. 70-летнего жителя села Ариадного, которому требовалась госпитализация, на скорой помощи транспортировали в центральную больницу Дальнереченска.По свидетельству очевидцев, во время поездки мужчина повел себя неадекватно и начал перемещаться внутри машины. Мужчина не обращал внимания на просьбы медика сесть. В какой-то момент он ударил ногой по задней двери медицинского УАЗа. После этого беспокойный пациент вывалился в распахнувшуюся дверь на проезжую часть дороги. От полученных при падении тяжелых травм пенсионер скончался на месте. Прибывшие стражи порядка зафиксировали гибель пенсионера.Известно, что водитель скорой помощи в этом году трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.Сотрудники полиции проверяют информацию, полученную от водителя и фельдшера скорой, устанавливают обстоятельства гибели человека. Проводится доследственная проверка.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14