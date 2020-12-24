Материальную поддержку студентам-медикам двух учебных заведений Приморья, помогавшим в лечении коронавирусных больных, выплатят до конца года.Социальные выплаты в 7 и 10 тысяч рублей получат студенты Владивостокского базового медицинского колледжа и Тихоокеанского государственного медицинского университета, которые проходили производственную практику в медучреждениях, где лечат COVID-19.За ноябрь и декабрь по 10 тысяч рублей за месяц выплаты сделают студентам вузов, ординаторам и аспирантам. 7 тысяч рублей за месяц дадут получающим среднее профессиональное образование.— Под начисление социальной выплаты попадают студенты второго-четвертого курсов очной формы обучения. Они проходили производственную практику как на базах медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Приморского края, так и в учреждениях федерального подчинения. Выплаты будут осуществляться за фактически отработанные дни, — уточнила директор Владивостокского базового медицинского колледжа Маргарита Шарафутдинова.Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко отметила, что помощь студентов была очень своевременной во время пиковых нагрузок осеннего эпидемиологического периода. Руководитель ведомства поблагодарила будущих медработников за стремление внести свой вклад в сохранение здоровья приморцев.Как отметили представители краевого минздрава, медучреждения и сейчас готовы привлекать студентов-медиков старше третьего курса к забору анализов на COVID-19 у пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией, а также включать их в состав выездных бригад «скорой помощи» для выезда на дом к больным коронавирусом. Таких учащихся следует обязательно трудоустраивать на должности специалистов со средним медицинским образованием, чтобы они получали зарплату за свой труд.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14