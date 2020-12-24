Полицейские Линейного отдела в аэропорту Владивостока получили сообщение о том, что на борт лайнера, вылетающего по маршруту «Владивосток-Москва», поднялся нетрезвый пассажир.Стражи порядка немедленно отправились в самолет, где действительно обнаружили 36-летнего жителя Кировской области в состоянии алкогольного опьянения. Именно этому гражданину, оценив его состояние, отказал в полете командир воздушного судна.Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции в аэропорту Владивостока. От проведения медицинского освидетельствования он отказался.Транспортные полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Максимальное наказание по статье — арест сроком до пятнадцати суток.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14