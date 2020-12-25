Об изменчивости погоды в Приморском крае в последние выходные 2020 года сообщила пресс-служба Примгидромета.В субботу, 26 декабря, регион будет находиться под влиянием гребня антициклона и существенных осадков не ожидается. Ночь будет морозной, −18...-29 °С, на севере до −33 °С. В прибрежных районах, как обычно, теплее, −9...-15 °С. Днем максимальная температура −10...-16 °С, на побережье −3...-9 °С.В воскресенье, 27 декабря, с южных районов Китая приблизится очередной циклон и в южной половине края пройдет снег.В ночь на понедельник циклон перестанет влиять на Приморье, после чего в регион вторгнется холодная воздушная масса с севера.Во Владивостоке в субботу осадков не ожидается. Ночью −10...-12 °С, днем −6...-8 °С. В воскресенье возможен небольшой снег. Ночью −10...-13 °C, днем столбики термометров поднимутся до −6...-9 °C.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14