Главу Приморья выбрали председателем попечительского совета «Динамо» в крае. Это произошло на пленуме совета общества, где обсуждались инициативы, которые лягут в основу стратегического плана развития «Динамо» в регионе.Как считает Олег Кожемяко, с созданием попечительского совета в истории приморского филиала общества открывается новая страница.— История общества «Динамо» в Приморье имеет глубокие корни, с 1939 года здесь занимались военно-прикладным спортом, готовили олимпийские резервы. В нашем крае проходили тренировочные сборы наших команд, отправлявшихся на Олимпиады в Южную Корею и Австралию, где советские и российские атлеты завоевывали золотые медали, в 1988 году выигрывали футбольный турнир в Сеуле. Я думаю, что потенциал у спортивного общества «Динамо» большой. Здесь есть хороший фундамент, есть мастера и тренеры, которые сегодня могут включиться в работу. Исполнительным директором подобран человек с опытом спортивной работы, — отметил губернатор.Подробную программу развития общества «Динамо» в Приморье представят в начале следующего года, но уже заявлено, что ключевой задачей спортивного общества в ближайшие годы станет восстановление объектов спортивной инфраструктуры в крае.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14