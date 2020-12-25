Международные автомобильные пункты пропуска в Приморье в дни празднования Нового года перейдут на работу по сокращенному графику.АПП «Пограничный» и «Полтавка», через которые ежедневно проходят в Китай по 10 порожних автомашин, не будут работать 1, 2, 3 и 7 января 2021 года.Пункт пропуска «Краскино», где ежедневно проходят на территорию КНР не более 30 автомашин, не будет работать 1, 2, 3, 7 и 10 января 2021 года. Однако сейчас пограничная, таможенная и другие службы, обеспечивающие работу пункта, решают вопрос о возможности объявить 3 и 10 января 2021 года рабочими днями.«Китайская сторона сократила в три раза количество автомашин, ежедневно пересекающих границу через пункты пропуска „Полтавка“ и „Пограничный“, пункты пропуска в праздничные дни будут работать по сокращенному графику, поэтому мы рекомендуем грузоперевозчикам по возможности отказаться от планирования перевозок в этот период», — обозначили представители агентства международного сотрудничества Приморского края.Напомним, ранее КНР закрывала проезд через АПП «Пограничный» и «Полтавка», но на прошлой неделе движение было возобновлено.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14