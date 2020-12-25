34-летняя жительница Дальнереченска обратилась в полицию с заявлением о краже каталитического конвертора с автомобиля. Дорогую деталь сняли с машины Toyota Prius, не оборудованной сигнализацией. На ночь владелица оставила транспортное средство у подъезда своего дома, а утром, при попытке завести иномарку, обнаружила, что был похищен глушитель с катализатором.Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в краже. Двое из них оказались жителями Владивостока, а один проживает в Надеждинском районе.В отделе полиции мужчины 24, 25 и 26-лет рассказали, что в Дальнереченск приехали специально для того, чтобы снимать катализаторы с чужих автомобилей в ночное время.Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Теперь воры-гастролеры могут угодить в места не столь отдаленные на срок до 5 лет.С задержанных взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас их проверяют на причастность к другим преступлениям, сообщила пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский».СПРАВКА:Каталитический конвертер (нейтрализатор) — устройство в выхлопной системе автомобиля, снижающее токсичность отработавших газов. Из-за содержания в устройстве сплавов ценных металлов (палладий, родий и платина) имеет высокую стоимость и в последнее время вызывает повышенный интерес у воров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Кто-то их застукал». Охота за дорогими деталями авто продолжается во ВладивостокеПод ударом в очередной раз оказался популярный гибрид [подробно]