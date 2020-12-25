Сочинять стихи в стиле Владимира Маяковского научили искусственный интеллект (ИИ) студенты ДВФУ. Исследовательской команде студентов Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета на обучение нейросети понадобилась неделя.Как сообщает пресс-служба вуза, студенты 1 курса магистратуры по направлению «Кибербезопасность» дали ИИ проанализировать произведения знаменитого поэта, после чего нейросеть смогла создавать ступенчатые стихотворные строки в стиле Маяковского.— У машинного обучения и технологии искусственного интеллекта есть большой потенциал в «цифровом творчестве». Искусство, которое создает нейросеть, можно интегрировать в партнерские проекты. Студенты проделали огромную работу, обучая ИИ творчеству, — рассказал директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин.Напомним, ранее студенты ДВФУ создали на основе искусственного интеллекта цифрового музыканта.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14