«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») обновила в рамках ремонтной программы разъединители на 29 энергообъектах 220-500 кВ Дальнего Востока. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского края и Приморья.Разъединители являются коммутационным оборудованием. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании электротехнического оборудования на открытых распределительных устройствах подстанций.Основной объем работ выполнен в Амурской области – разъединители отремонтированы на 13 подстанциях, обеспечивающих внешнее электроснабжение БАМа и Транссибирской железнодорожной магистрали. В ходе ремонта заменены дефектные детали, очищены контактные вводы, отрегулированы основные узлы оборудования. Всего обновлена 71 единица оборудования.В Хабаровском крае наибольшее число – 29 разъединителей – модернизировано на подстанции 500 кВ «Комсомольская» – узлового центра питания потребителей Амурского, Комсомольского, Ванинского и Солнечного районов края.В Приморье ремонтные работы проведены на одном из самых мощных энергообъектов края - подстанции 500 кВ «Дальневосточная» и основных центрах питания 220 кВ: «Уссурийск-2», «Лесозаводск», «Арсеньев-2», «Горелое».В Еврейской автономной области разъединители обновлены на трех подстанциях 220 кВ «Биробиджан», «Кульдур» и «Лондоко», обеспечивающих электроэнергией столицу ЕАО, санаторий федерального значения «Кульдур» и Облучинский район.Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на востоке страны было отремонтировано 244 разъединителя.