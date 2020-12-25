Очередные данные по статистике пандемии COVID-19 на территории Приморского края опубликовал региональный штаб по борьбе с болезнью.За сутки количество новых выявленных в регионе инфицированных коронавирусом и количество излечившихся от него почти совпали. Положительный результат теста на заболевание получили 238 приморцев. Избавились от диагноза за последние 24 часа 235 человек.Соответственно, общее число заболевших с начала пандемии в крае составило 27853 человека, а выздоровело за тот же период — 19803 жителя края.Пока не поступило сообщений об умерших от нового коронавируса в течении минувших суток. Последней датой, когда в крае не было летальных исходов от COVID-19 является 20 ноября.Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14