Новогоднюю ярмарку, которая состоится в последние выходные года, 26 и 27 декабря, с центральной площади Владивостока перенесут на улицу Жигура.Как сообщила пресс-служба мэрии, общегородская ярмарка пройдет в районе бывшего трамвайного кольца на 3-й Рабочей. Решение перенести торговлю с территории парковки у здания правительства края принято из-за того, что предстоящая суббота объявлена для сотрудников ведомства рабочим днем.Как обычно, посетители ярмарки смогут приобрести на ней мясо и колбасные изделия, рыбную продукцию, овощи и фрукты, соленья, мед и дикоросы, молочные, кондитерские товары и многое другое.Ярмарка будет начинать работу в 10 часов, а завершать в 17 часов.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14