Мэр Владивостока Олег Гуменюк в предновогоднем интервью на радио \\"Комсомолькая правда\\" рассказал, в какой форме он перенес коронавирус, назвав его гадостной болезнью.Говоря о планах по модернизации системы здравоохранения, глава города не мог не отметить тот факт, что на медицину сейчас обращено самое пристальное внимание.- Сколько бы не лечили людей, мы видим какие есть проблемы, и что идет вторая волна этой гадостной болезни. Я сам ею переболел и знаю, что это такое, болезнь у меня была тяжелой. Хорошо, когда она легко проходит, у меня дети легко прошли ее, а я прошел очень тяжело. Действительно, у меня поражение (легких, - прим. ред) было больше 60%. Но знаете, действительно, больницы надо модернизировать, сделать большой упор на ремонты внутри больниц и строить новые больницы. Я думаю, в том направлении, что сейчас задало правительство Приморского края и нужно двигаться, - заявил глава Владивостока Олег Гуменюк.Полную запись эфира слушайте на сайте radiokp.ru.