В Находке завершилось рассмотрение административного дела против индивидуального предпринимателя, который в нарушение ветеринарного законодательства реализовывал рыбу и морепродукты.В начале декабря сотрудники полиции совместно с должностными лицами Юго-Восточного отдела территориального Управления Россельхознадзора при проверке в специализированном магазине установили, что 171 килограмм рыбопродукции и морепродуктов хранится и продается с нарушением законодательства.Обнаружена креветка разных видов, филе пангасиуса, форели, хека, осьминог, кальмар, гребешок, каракатица и другие виды продукции без маркировки изготовителя, даты производства продукции и срока ее хранения.Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей, а небезопасную продукцию утилизируют или уничтожат под контролем представителей Россельхознадзора.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14