В неприятной ситуации в вечерний час-пик во Владивостоке оказалась автолюбительница. Сюрприз на дороге поджидал водителя во Фрунзенском районе Владивостока. Пострадавшая попросту не успела среагировать на выкатившуюся на проезжую часть шину. Теперь горожанка, на авто которой, судя по всему, остались вмятины, надеется на помощь очевидцев.– Около 20 часов, не доезжая перекрестка на Кунгасныи со стороны автомойки ехала в плотном потоке, как вдруг прилетело колесо в морду. Может у кого был регистратор, чтобы увидеть откуда прилетело это чертово колесо?, – поделилась водитель в популярном автомобильном паблике Приморья.Жители края не оставили пост без внимания, однако найти первоисточник проблемы пока не удалось.«Если бы этот чувак поворотник включил, глядишь и пострадавший бы успел среагировать», «Детки походу шалят. Может валялось где-то, а они нашли», «Повезло, что без диска и с небольшой скоростью. Иначе последствия были бы более печальными», – отмечают жители края.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14