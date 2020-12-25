Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в районе 246 километра федеральной автодороги А-370 Хабаровск — Владивосток.Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что ночь 25-летний житель города Хабаровска на автомашине Toyota Hilux Surf ехал во Владивосток. В момент ДТП дорожное покрытие было снежное, скользкое, шли небольшие осадки в виде снега. Водитель совершил наезд на 47-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части дороги в село Бурлит.От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, водитель, стаж которого за рулем составляет 7 лет, был трезв.По факту ДТП со смертельным исходом проводится поверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14