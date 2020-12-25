В субботу, 26 декабря, в полдень на острове Русском откроется лыжная трасса.Спортивный маршрут расположился рядом со школой № 5 поселка Канал. На открытие трассы городские власти приглашают всех желающих. По заверению пресс-службы мэрии, снега хватит на всех, так как для лыжни использовалась искусственная система оснежения. Общая протяженность трассы — 3,5 километра. Создан и дополнительный детский маршрут.«В стартовом городке появились раздевалка, кафе и пункт проката, а для удобства катания в вечернее время на трассу провели освещение. Для всех желающих мы подготовили около 300 пар лыж, которые можно будет взять в бесплатном прокате», — уточняют представители управления физической культуры и спорта города.На финише участников первого забега по трассе с поздравлениями будут ждать Дед Мороз и Снегурочка. А также гости открытия смогут угоститься ароматной кашей и горячим чаем.С завтрашнего дня лыжная трасса будет работать ежедневно. Воспользоваться бесплатным прокатом можно будет в будние дни с 12 до 19 часов, а в выходные — с 10 до 20 часов.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14