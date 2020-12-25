В предновогоднем интервью на радио \\"Комсомольская правда\\" мэр Владивостока Олег Гуменюк рассказал, как в городе ведется борьба за общественные пространства, и какими схемами до сих пользуются бизнесмены.- В 2020 году нас очень порадовали новости про благоустройство общественных пространств и очень расстроили новости про бизнесменов, которые пытаются отжать у города сквер на Русской. Много ли у нас таких спорных участков земли, где скверам грозит застройка?- У нас действительно есть территории, где бизнес когда-то вывел эти территории, потом попытался это все приватизировать. Потом мы видим, что меняется юридическая сторона в качестве востребования назад. Мы видим нечистые сделки, которые действительно были против людей.Напомним, в 2020 году бизнесмен захотел построить на территории сквера на Русской парк, благоустроить территорию и разместить здесь парковку и несколько торговых объектов, монетизируя тем самым территорию. Однако городская администрация через суд сумела доказать, что компания бизнесмена не имеет права собственности на этот участок. Бизнесмен теперь пытается оспорить это решение.- В этом районе мы выиграли все суды. И я даже был в приемной президента, где были жалобы, что тот предприниматель, который находится в торговом центре, готов вложить 20 миллионов и сделать сквер. Мы в этом году вложили более 200 миллионов в наши скверы. Более 200 миллионов! О чем это говорит? Естественно, предприниматель планирует сделать там небольшую парковку под землей, не знаю, платную или бесплатную. Предприниматель идет против жителей, здесь жители должны отдыхать. Комфортно жить – это сквер в радиусе 500 метров. Когда не надо брать машину и куда-то ехать, а спускаешься с ребенком, и у тебя есть где погулять. Время такое, мы очень много работаем. Я считаю кощунством поведение того бизнесмена, который отжимает не у города, а у людей эту территорию, которая была – намоленное место. Место, где люди отдыхали.Совместно с жителями мы сколько приостановили таких строек? И на Уткинской, когда я к людям приезжал, и мы пошли против этой стройки дома. Тот же сквер на Верхнепортовой - простой пример. Снесли барак, сейчас там появился сквер. Сквера не хватало на той территории, сейчас установим там памятник людям, которые действительно это заслужили, с другой стороны сквера сделали детскую площадку. Сейчас мимо проезжаешь и приятно посмотреть, - говорит Олег Гуменюк.Упомянул мэр Владивостока и полулегальные схемы родом из 90-х.- Посмотрите, сколько горящих бараков по городу стоит. Это бизнесмены отжимают, жгут, потом тут же сносят... Это такая целая процедура, которая раньше работала. Сейчас она приостановлена и потихоньку (решается, - прим. ред.), где через суды, где мы договариваемся с бизнесом. Но мы ведем эту работу и будем вести, защищать жителей.Полную запись эфира слушайте на сайте radiokp.ru.