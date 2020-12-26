Погода в Приморье находится во власти поля повышенного атмосферного давления. По данным портала «Примпогода», в регионе преимущественно без осадков. Дневные температуры воздуха в предках -5 -16 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный.Переменная облачность и без осадков ожидаются во Владивостоке. Днем температуры воздуха от -7 до -9 градусов. Ветер северо-западный умеренный до сильного.В Уссурийске также без осадков. В городе переменная облачность. Днем -7-9 градусов. Ветер западный, северо-западный умеренный.Переменную облачность прогнозируют и в Находке. И здесь без осадков. Дневные температуры воздуха в пределах -5 -7 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного.