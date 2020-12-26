12-летний Иван Вакуров из Большого Камня пропал третьего декабря. Мальчик просто ушел из дома и не вернулся. Ребенок не появился ни через день, ни через два. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Вместе с фотографией активисты опубликовали в сети и приметы школьника.Было известно, что Ивану на вид 11-12 лет, его рост около 160 сантиметров, он худощавого телосложения, у него светлые волосы и голубые глаза. В день пропажи мальчик был одет в зеленую куртку, серые брюки, красную футболку и кроссовки.Накануне волонтеры сообщили о том, что поиски пропавшего Ивана завершены. К счастью, повод для этого радостный. Мальчика нашли живым и невредимым. Активисты благодарят всех неравнодушных горожан за помощь в распространении информации.