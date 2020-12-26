На протяжении нескольких недель в полицию поступали заявления от сотрудников розничных магазинов о том, что неизвестный крадет у них дорогостоящие товары. Как удалось выяснить оперативникам, злоумышленник проникал в торговые залы и тайком выносил цифровую и бытовую техники. За месяц ему удалось украсть восемь игровых приставок, два мобильных телефона и два водонагревателя. Кстати, все краденное мужчина продавал малознакомым людям прямо на улице, а вырученные деньги тратил на собственные нужды. В итоге общая сумма ущерба составила свыше 200 тысяч рублей.- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 (Первореченский район) установили личность подозреваемого, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел внутренних дел, где он дал признательные показания.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пока в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.