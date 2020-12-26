Жители Приморья бурно обсуждаю шуточное изображение, которое появилось в группах в сети. Разгадать ребус несложно, если вспомнить, что объединяет бетонную плиту и внедорожник. Во Владивостоке каждый знает, что связывает эти картинки – стихийное бедствие, из-за которого с крыши дома на припаркованный автомобиль рухнула огромная каменная плита. Водителю удалось спастись чудом, он отбежал от машины за секунду до столкновения.Но в шуточном посте появилась другая надпись, которая раньше не была привязана к этим событиям. Так скажем, более актуальная. «Я позвонил своему убийце. Он признался» - написал под картинкой создатель ребуса. Многие нашли это очень забавным и смешным.«Юмор для людей из Приморья» - комментируют пост дальневосточники. Картинка уже набрала сотни лайков и десятки комментариев. Шутку оценили все.