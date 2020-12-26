«Права, давай до свидания», «он бессмертный», «я, конечно, всякое видел, но такое» - пользователи сети активно обсуждают видео, снятое во Владивостоке автомобилистом. На первых секундах может показаться, что ничего примечательного в «фильме» нет. Но потом становится ясно, что на Гоголя едва не случилась трагедия, в которой мог пострадать ни один человек.Водитель внедорожника неожиданно для всех повернул на трассу и поехал по встречной полосе. Лишь спустя некоторое время лихач понял, что что-то не так и увернулась от столкновения с проезжающими машинами.Пользователи сети предположили, что дерзкий водитель просто-напросто неместный и растерялся. Однако нарушение ПДД довольно серьезное. Если им займутся сотрудники полиции, то лихача могут лишить прав на вождение.