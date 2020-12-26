До Нового года осталось пять дней, а это значит, что настало время для «адской» праздничной суета. Сегодня садитесь за руль только по острой необходимости, потому что город сковали пробки. Кажется, словно весь Владивосток решил посвятить последние выходные перед Новым годом покупкам подарков. Как-никак, последний шанс купить все самое необходимое, ведь впереди рабочая неделя, а еще столько всего нужно успеть сделать.В итоге с Авангарда до Луговой в огромную пробку выстроились десятки машин. Сперва автомобилисты предполагали, что приморцы поехали за подарками в «Калина молл». Однако, судя по картам, помчались дальневосточники не в ТЦ, а на китайский рынок.Яндекс.Карты уже оценили пробки во Владивостоке к этому часу в 5 баллов. Скорее всего в ближайшее время ситуация лишь усугубится.