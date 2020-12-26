С 11 января к привычному формату работы вернутся три амбулаторных инфекционных центра, которые ранее были открыты на базе городской поликлиники №1. Как сообщают в пресс-службе правительства Приморья, сообщили о том, что в медучреждениях снова будут оказывать плановую помощь. Вместе с тем, откроются и кабинеты узких специалистов для приема пациентов.Речь об инфекционных центрах, расположенных по трем адресам: Котельникова, 10, Комсомольская, 7, Леонова, 21а начнут работу с 11 января.В АИЦ отмечают, что такое решение было принято в связи с тем, что увеличилось количество жалоб со стороны жителей домов, в которых были открыты инфекционные центры.- Пациентов с симптомами инфекционных заболеваний будут принимать только по адресу: Почтовый переулок, 9. Режим работы в новогодние праздники: 31 декабря с 8.00 до 20.00 и с 1 по 10 января – ежедневно и круглосуточно, - отмечают в пресс-службе правительства.Власти также отмечают, что в новогодние праздники приморцы смогут получить плановую медпомощь по адресу: улица Уткинская, 7. График: 2 января с 9.00 до 15.00 и 4, 6, 8 января с 9.00 до 18.00.