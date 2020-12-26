В Шкотовском районе Приморья сотрудники охотнадзора спасли пятнистого оленя. Как полагают специалисты, дикие собаки загнали животное на лед Кучелиновского водохранилища. Оказавшись на льду, олень оказался в заточении. Передвигаться самостоятельно по скользкой поверхности он не мог, поэтому лежал и ждал помощи.На место незамедлительно выехала группа охотнадзора с сотрудниками полиции. Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, специалисты осмотрели животное. Его никто не ранил. Сперва его освободили от ленты ограждения, в которой он запутался, вероятно, спасаясь от псов. Затем людям пришлось за рога оттащить оленя к берегу, поставить на ноги и выпустить в лес.- Обычно копытные на лед не выходят, но накануне выпал снег, превратив замерзшую поверхность водохранилища в заснеженную целину. Это сыграло с оленем злую шутку – оказавшись на льду, он начал скользить и через некоторое время окончательно выбился из сил. Хорошо, что неравнодушные люди сообщили про этот случай, и наши специалисты вовремя успели спасти животное,- рассказал Алексей Суровый, заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.По его словам, дикие собаки представляют серьезную опасность для обитателей дикой природы.