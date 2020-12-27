Синоптики портала \\"Примгидромет\\" опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие сутки. Так, сегодня обстановку в крае определяют фронтальные разделы. В некоторых районах Приморья ожидаются осадки в виде снега. Умеренный ветер преимущественно направляется с севера. Температура воздуха -4...-17 градусов.Во Владивостоке сегодня на небе отмечается переменная облачность. Утром может выпасть небольшой снег (вероятность 50%). Ветер слабый, со второй половины дня - северный умеренный. Температура воздуха -5...-7 градусов.В Уссурийске, как и в краевом центре, эксперты фиксируют переменную облачность. С вероятностью в 40% может выпасть небольшой снег. Ветер направляется с северо-запада, по скорости - слабый до умеренного. Температура воздуха -6...-8 градусов.В Находке сегодня переменная облачность, как и в соседних городах существует вероятность выпадения снега (60%). Ветер северо-восточный, по силе - слабый до умеренного. Температура воздуха -3...-5 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14