Исторический парк «Россия – моя история» открылся во Владивостоке в субботу, 26 декабря. Эксперты считают его одним из самых масштабных экспозиционных комплексов в стране. География площадок парка простирается через всю страну и насчитывает 23 города. Среди них теперь – и столица Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства Приморья.Всего в новом историческом парке оформлено четыре мультимедийные экспозиции: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – моя история. 1945 – 2016». Каждая из них включает региональную составляющую, отражающую события и факты из истории Приморья тех лет, имеющие значение для всей страны.Разработками концепций и оформления парка занимались специалисты различных профессий: это и историки, и художники, кинематографисты и дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. В парке установлено новейшее проекционное, звуковое оборудование, сенсорные экраны. При помощи современной техники узнавать историю России теперь можно в развлекательной форме.В церемонии открытия парка принимал участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его мнению, в будущем парк станет центром притяжения для любителей истории всех возрастов.Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, до нового года все гости исторического парка могут посетить экспозиции бесплатно. В 2021 году музей ждет гостей уже с 3 января.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14