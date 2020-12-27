В приморском инстаграм-паблике опубликовали видео, снятое в пгт Новошахтинский. На кадрах две неизвестные девушки несут куда-то елочные украшения, судя по всему, \\"позаимствованные\\" у общественной елки. Действия молодых особ заприметила прохожая женщина и, отчитав, заставила вернуть все обратно на место.- Развернулись и вернули шары на место, - окликнула девушек храбрая жительница.После этого она проследила, чтобы местные похитительницы Нового года повесили украшения на елку.Интернет-пользователи восхитились проявленным неравнодушием и пожелали всем приморцам обладать подобным уровнем социальной ответственности.- Молодец девушка! Вот почаще бы на такое обращали внимание, и всем нам стало бы чуточку лучше жить.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14