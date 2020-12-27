Правительство Приморского края обновило ежедневные данные по заболеваемости коронавирусом. С начала эпидемии и до 27 декабря в крае зафиксирован 28 333 случай COVID-19. За последние сутки положительные тесты пришли еще 239 жителям.При этом количество выздоровевших граждан за сутки вдвое меньше - 112 человек. Как уточняют в пресс-службе региона, за весь же период от смертельной инфекции вылечилось 20 171 пациентов.Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14