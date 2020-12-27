Приморские синоптики озвучили прогноз погоды в крае до конца 2020 года. По словам экспертов, в последние дни декабря существенных снегопадов в регионе не ожидается. Кроме того, в начале рабочей недели на большей части Приморья и вовсе будет царить антициклон. Снег пройдет местами лишь на юге.- В среду, 30 декабря, над краем будет смещаться тропосферная ложбина. В разных районах края вновь пройдет снег. Ночью морозы не надолго ослабеют, а днем по-прежнему будет холодно, - поделились синоптики портала \\"Примгидромет\\".В канун Нового года, 31 числа, в крае как ночью, так и днем будет морозно, однако, как уже упоминалось выше, существенных осадков не должно быть.- Во Владивостоке в ночь на 28 декабря не исключен небольшой снег. Минимальная температура -10...-13 градусом, максимальная -9...-12 градусов. 29 числа существенно похолодает, и температурный фон понизится на несколько градусов. В остальные рабочие дни похолодание продолжится, - отметили эксперты.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14