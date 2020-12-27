Очередное место для активного отдыха обустроили во Владивостоке на Верхнепортовой, 41б. Сегодня, 27 декабря, на некогда бесхозной и заброшенной территории распахнул свои двери новый сквер. Его реконструкция проводилась в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».В сквере строители обустроили пешеходные дорожки, смонтировали системы ливневой канализации, электроснабжения и видеонаблюдения. Установили новую спортивную площадку, оборудовали лестницы с пандусом для маломобильных граждан. На территории поставили скамейки и урны. Позднее в сквере появится памятник защитникам Отечества.Взглянуть на обновленный участок прибыл, как и полагается, глава Владивостока. Олег Гуменюк осмотрел и спортивную зону, и детскую игровую площадку - увиденное мэру определенно понравилось.- Нам удалось восстановить более 10 тысяч квадратных метров территории и создать прекрасный сквер. Впредь местным жителям не обязательно будет уезжать куда-то далеко, в другой район города, чтобы прогуляться или поиграть с детьми. Хочу сказать, что мы будем продолжать в том же духе и создавать больше новых благоустроенных пространств в городе, - подчеркнул Олег Гуменюк.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14